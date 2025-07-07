Иран готов к переговорам

Власти Ирана готовы обсуждать меры контроля над ядерной программой Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Чтобы ответить на ваш вопрос, касающийся надзора или контроля над нашей ядерной программой, я бы хотел сказать, что мы готовы вести переговоры об этом. Мы никогда не были стороной, убегавшей от верификации. Мы готовы к этому надзору», - подчеркнул президент, отвечая на просьбу прокомментировать прекращение сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Однако, к сожалению, в результате незаконных нападений Соединенных Штатов на наши ядерные центры и объекты многое оборудование и объекты серьезно повреждены. Следовательно, у нас нет к ним доступа», - сказал Пезешкиан. По его словам, надо подождать, произвести оценку ущерба, чтобы можно было потом обеспечивать надзор над ядерной программой.
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Президент США Дональд Трамп должен сделать выбор: способствовать миру на Ближнем Востоке или позволить Израилю втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Трамп может направить наш регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место или попасть в яму, бездонную яму, болото, [вступить] в войну, в которую [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху хочет втянуть Соединенные Штаты или президента США. Выбор за американским президентом», - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Пезешкиан также заявил, что иранские власти никогда не поддерживали попытки покушения на президента США Дональда Трампа.
«Этими инсинуациями пытается заниматься [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, чтобы заставить поверить в это ваш [США] народ или вашего президента, однако это неправда», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Пезешкиан отметил, что Иран готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами, однако на них есть проблема доверия. «Мы не видим проблемы в возобновлении переговоров», - заверил президент.
«Однако есть оговорка, касающаяся возобновления переговоров», - отметил Пезешкиан. «Как мы вновь будем доверять Соединенным Штатам? Мы вернемся на переговоры, и как мы будем точно знать, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение вновь нас атаковать?» - спросил иранский президент.