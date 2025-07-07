Иран готов к переговорам

«Однако, к сожалению, в результате незаконных нападений Соединенных Штатов на наши ядерные центры и объекты многое оборудование и объекты серьезно повреждены. Следовательно, у нас нет к ним доступа», - сказал Пезешкиан. По его словам, надо подождать, произвести оценку ущерба, чтобы можно было потом обеспечивать надзор над ядерной программой.

«Чтобы ответить на ваш вопрос, касающийся надзора или контроля над нашей ядерной программой, я бы хотел сказать, что мы готовы вести переговоры об этом. Мы никогда не были стороной, убегавшей от верификации. Мы готовы к этому надзору», - подчеркнул президент, отвечая на просьбу прокомментировать прекращение сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Власти Ирана готовы обсуждать меры контроля над ядерной программой Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент США Дональд Трамп должен сделать выбор: способствовать миру на Ближнем Востоке или позволить Израилю втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Трамп может направить наш регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место или попасть в яму, бездонную яму, болото, [вступить] в войну, в которую [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху хочет втянуть Соединенные Штаты или президента США. Выбор за американским президентом», - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пезешкиан также заявил, что иранские власти никогда не поддерживали попытки покушения на президента США Дональда Трампа.

«Этими инсинуациями пытается заниматься [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, чтобы заставить поверить в это ваш [США] народ или вашего президента, однако это неправда», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Пезешкиан отметил, что Иран готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами, однако на них есть проблема доверия. «Мы не видим проблемы в возобновлении переговоров», - заверил президент.

«Однако есть оговорка, касающаяся возобновления переговоров», - отметил Пезешкиан. «Как мы вновь будем доверять Соединенным Штатам? Мы вернемся на переговоры, и как мы будем точно знать, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение вновь нас атаковать?» - спросил иранский президент.