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Польша вводит пограничный контроль внутри Шенгена

16:56 598

Еврокомиссия (ЕК) дала Польше разрешение на временное восстановление пограничного контроля внутри Шенгенской зоны.

Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

По словам Ламмерта, страны ЕС могут временно вводить пограничный контроль на срок до 30 дней, если это соответствует шенгенскому кодексу. Важно, чтобы такое решение было целевым, ограниченным по времени и минимизировало негативное влияние на трансграничное движение.

Ранее Польша начала специальную операцию на границе с Германией и заявила, что в случае продолжения незаконной миграции из Германии готова закрыть границу.

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