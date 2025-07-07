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Хуситы взяли ответственность за атаку на Magic Seas

17:31 223

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно Magic Seas в Красном море. Тонущий сухогруз был атакован беспилотными катерами, ракетами и дронами, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Йеменские вооруженные силы атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на проход в оккупированные палестинские порты. Атака была осуществлена с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, атака завершилась прямыми попаданиями по корпусу Magic Seas, после чего в сухогруз начала поступать вода. Как отметил Сариа, атакованное судно «находится под угрозой затопления», однако его экипаж успешно эвакуировался.

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