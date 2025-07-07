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Оганяна лишили депутатской неприкосновенности

17:32 293

Парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности главы фракции «Айастан» Сейрана Оганяна и секретаря Арцвика Минасяна, сообщают армянские СМИ.

Депутаты удовлетворили ходатайства генпрокурора 59 голосами «за» и 0 «против».

Оганян обвиняется в незаконном присвоении земли в Гегаркуникской области в 2010-2015 годах, когда он был министром обороны. Прокуратура утверждает, что на этом участке был построен особняк, который приписывают Оганяну. Минасян, бывший министр охраны природы, не уведомил о незаконной постройке, что привело к узаконению здания.

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