Оганяна лишили депутатской неприкосновенности

Парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности главы фракции «Айастан» Сейрана Оганяна и секретаря Арцвика Минасяна, сообщают армянские СМИ.
Депутаты удовлетворили ходатайства генпрокурора 59 голосами «за» и 0 «против».
Оганян обвиняется в незаконном присвоении земли в Гегаркуникской области в 2010-2015 годах, когда он был министром обороны. Прокуратура утверждает, что на этом участке был построен особняк, который приписывают Оганяну. Минасян, бывший министр охраны природы, не уведомил о незаконной постройке, что привело к узаконению здания.