Мирзоян: Армения готова к нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что страна заинтересована в установлении мира не только на своих границах, но и в более широких регионах.
Он заявил об этом в интервью Центральному телевидению Китая (CGTN).
«Мы стремимся к установлению мира не только на наших границах, но и в других регионах и более широких географиях. И в этом смысле наши подходы, как мы понимаем, очень близки к подходам КНР. Мы ведем переговоры с Азербайджаном», — отметил он.
Мирзоян добавил, что стороны достигли согласия по проекту мирного соглашения.
«Сейчас мы готовы подписать и затем ратифицировать это соглашение. Мы также стремимся урегулировать наши отношения с нашим западным соседом — Турцией», — заключил министр.