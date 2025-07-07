В российской армии без паспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства право прохождения службы по контракту в Вооруженных силах России, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях.

Интерфакс пишет, что инициатива направлена на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту.