USD 1.7000
EUR 2.0001
RUB 2.1587
Подписаться на уведомления
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

В российской армии без паспорта

Путин подписал закон
18:18 1716

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства право прохождения службы по контракту в Вооруженных силах России, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях.

Интерфакс пишет, что инициатива направлена на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту.

Совместная операция СГБ и Госпогранслужбы
Совместная операция СГБ и Госпогранслужбы
19:41 345
По шаблону Путина
По шаблону Путина наш комментарий; все еще актуально
12:24 5023
Пезешкиан обвиняет Израиль в попытке покушения на него
Пезешкиан обвиняет Израиль в попытке покушения на него обновлено 18:50
18:50 3045
Уволенный Путиным министр покончил с собой
Уволенный Путиным министр покончил с собой обновлено 19:05
19:05 9128
Пехлеви начал, Озал продолжил, Алиев закрепил
Пехлеви начал, Озал продолжил, Алиев закрепил главная тема; все еще актуально
03:42 9724
Глава МЧС России прилетел в Баку
Глава МЧС России прилетел в Баку фото; обновлено 17:03
17:03 7177
Посла Армении вызвали в МИД России
Посла Армении вызвали в МИД России видео
16:37 3249
Новое заявление Кремля об отношениях с Азербайджаном
Новое заявление Кремля об отношениях с Азербайджаном новость дополнена
13:48 10307
В Ханкенди заложили новую геоэкономику
В Ханкенди заложили новую геоэкономику наша аналитика; все еще актуально
03:24 6463
Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля
15:28 2065
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля обновлено 14:03
14:03 7430

ЭТО ВАЖНО

Совместная операция СГБ и Госпогранслужбы
Совместная операция СГБ и Госпогранслужбы
19:41 345
По шаблону Путина
По шаблону Путина наш комментарий; все еще актуально
12:24 5023
Пезешкиан обвиняет Израиль в попытке покушения на него
Пезешкиан обвиняет Израиль в попытке покушения на него обновлено 18:50
18:50 3045
Уволенный Путиным министр покончил с собой
Уволенный Путиным министр покончил с собой обновлено 19:05
19:05 9128
Пехлеви начал, Озал продолжил, Алиев закрепил
Пехлеви начал, Озал продолжил, Алиев закрепил главная тема; все еще актуально
03:42 9724
Глава МЧС России прилетел в Баку
Глава МЧС России прилетел в Баку фото; обновлено 17:03
17:03 7177
Посла Армении вызвали в МИД России
Посла Армении вызвали в МИД России видео
16:37 3249
Новое заявление Кремля об отношениях с Азербайджаном
Новое заявление Кремля об отношениях с Азербайджаном новость дополнена
13:48 10307
В Ханкенди заложили новую геоэкономику
В Ханкенди заложили новую геоэкономику наша аналитика; все еще актуально
03:24 6463
Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля
15:28 2065
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля обновлено 14:03
14:03 7430
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться