В российском Минтрансе еще одна смерть

Заместитель начальника отдела управления имуществом «Росавтодора» Андрей Корнейчук умер в здании Министерства транспорта РФ в Москве. Об этом сообщают связанные с российскими силовиками телеграм-каналы Mash, Baza, Shot и «112».

По одним данным, 42-летний чиновник умер в своем рабочем кабинете, по другим — во время совещания. Корнейчук, пишут телеграм-каналы, резко встал, после чего упал на пол и умер. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно, у него остановилось сердце.

Как отмечают телеграм-каналы, Корнейчук умер после новостей об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта РФ. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой.