Проект «Сдай батарейки – защити природу»: передано на утилизацию 96 кг использованных батареек

С целью правильной сортировки и экологически безопасной утилизации непригодных к использованию электрических батареек Министерство экологии и природных ресурсов совместно с фондом Red Hearts успешно реализует проект «Сдай батарейки – защити природу».

На этот раз в рамках проекта эковолонтерами было собрано и передано в ООО «Центр управления отходами» в общей сложности 96 килограммов использованных батареек, собранных в различных пунктах города.

Активное участие в сборе приняли учащиеся средней школы №19 города Баку, а также сотрудники филиалов сети супермаркетов Araz (Гутгашенлы 2, Нефтчиляр, 8-й микрорайон-2), филиала Bravo Market Gənclik Mall, головного офиса AccessBank и других учреждений.

Данная инициатива не только способствует защите окружающей среды, но и представляет собой важный социальный посыл, направленный на формирование экологической ответственности в обществе и популяризацию устойчивых привычек в повседневной жизни.

Фонд Red Hearts создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.