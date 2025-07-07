Америка исключила «Хайат тахрир аш-Шам» из списка террористов

США исключили организацию «Хайат тахрир аш-Шам» из реестра иностранных террористических группировок. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, которое должно быть опубликовано во вторник.

«По согласованию с генеральным прокурором и министром финансов я настоящим отменяю признание «Джебхат ан-Нусры», также известной как «Хайат тахрир аш-Шам» (и другими названиями), иностранной террористической организацией, – говорится в документе. – Данное решение будет опубликовано в Федеральном реестре. Отмена вступает в силу с момента публикации».

Документ был подписан госсекретарем США Марко Рубио 23 июня, согласно уведомлению.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении санкционной программы против Сирии, при этом ограничения остаются в силе для бывшего президента Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, причастных к химоружию, ИГИЛ и иранских прокси-групп. В конце мая Евросоюз также снял часть санкций с Сирии, исключив из списка 24 позиции, включая центробанк и компании в нефтяной и хлопковой отраслях.