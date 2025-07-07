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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

19:31 833

Азербайджан не выдвигал инициативу по продвижению двустороннего сотрудничества с Россией в сфере культуры. Об этом заявили в Министерстве культуры Азербайджана.

Согласно информации министерства, в последние дни в некоторых информационных ресурсах и социальных платформах распространяется поддельный документ о якобы выдвинутой Министерством культуры Азербайджана инициативе по продвижению сотрудничества с Россией в сфере культуры.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к Министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло такой документ», - заявили в министерстве.

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