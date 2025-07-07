Совместная операция СГБ и Госпогранслужбы

Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместные оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.
Как стало известно haqqin.az, в результате операции на участке азербайджано-иранской границы, проходящем через территорию Имишлинского района, была предотвращена попытка ввоза на территорию Азербайджана различных видов наркотиков общим весом около 42 кг (33 кг 125 г сушеной марихуаны, 5 кг 015 г опиума, 2 кг 090 г героина, 1 кг 440 г метамфетамина).
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.