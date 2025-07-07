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Совместная операция СГБ и Госпогранслужбы

19:41 360

Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместные оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Как стало известно haqqin.az, в результате операции на участке азербайджано-иранской границы, проходящем через территорию Имишлинского района, была предотвращена попытка ввоза на территорию Азербайджана различных видов наркотиков общим весом около 42 кг (33 кг 125 г сушеной марихуаны, 5 кг 015 г опиума, 2 кг 090 г героина, 1 кг 440 г метамфетамина).

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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