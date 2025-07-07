Трамп поддержал экс-президента

Трамп обвинил бразильские власти в том, что те занимаются преследованием своего политического оппонента и поступают по отношению к нему несправедливо, все, что он делал, — это «боролся за свой народ».

«Великий народ Бразилии не потерпит того, что они делают со своим бывшим президентом. Я буду очень внимательно следить за ОХОТОЙ НА ВЕДЬМ против Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников», — написал он.

Трамп назвал Болсонару сильным лидером и заявил, что он должен быть допущен к выборам. «Единственный суд, который должен состояться, — это Суд избирателей Бразилии. Это называется Выборы. ОСТАВЬТЕ БОЛСОНАРУ В ПОКОЕ», — заключил президент США.

Жаир Болсонару занимал пост президента с 1 января 2019 по 1 января 2023 года. После поражения действующему президенту Бразилии Луле да Сильве на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам политик, находившийся в США, публично не поддержал протестующих. В 2023 году генеральная прокуратура выдвинула против него обвинения в организации госпереворота, а высший избирательный суд Бразилии лишил его права избираться до 2030 года. Болсонару отрицает свою вину. Если бывшего президента признают виновным, ему грозит более 40 лет тюрьмы.