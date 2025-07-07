Трагедия на горе Бешбармак

В Сиязанском районе на горе Бешбармак произошел несчастный случай.
АПА передает, что Нурана Меджидова (1989 г.р.) погибла, ударившись о скалу во время прыжка с парашютом.
Проводится расследование.
В Сиязанском районе на горе Бешбармак произошел несчастный случай.
АПА передает, что Нурана Меджидова (1989 г.р.) погибла, ударившись о скалу во время прыжка с парашютом.
Проводится расследование.
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