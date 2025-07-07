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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Трагедия на горе Бешбармак

19:57 2651

В Сиязанском районе на горе Бешбармак произошел несчастный случай.

АПА передает, что Нурана Меджидова (1989 г.р.) погибла, ударившись о скалу во время прыжка с парашютом.

Проводится расследование.

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