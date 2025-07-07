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По Лаврову: в НАТО «бунт на корабле», а БРИКС только раскрывается

20:04 912

В НАТО усиливаются «разногласия», зреет «легкий бунт на корабле», заявил глава МИД Сергей Лавров на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — сказал глава МИД РФ, слова которого приводят российские СМИ.

Лавров также отметил, что в связи с расширением БРИКС нет рисков размывания «способности объединения выступать единым фронтом»: «Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю». По его словам, потенциал объединения только начинает раскрываться.

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