Российский генерал получил 17 лет

Арсланова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Кроме того, Арсланову назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки — более 24 миллионов рублей.

Арсланова задержали и арестовали в феврале 2020 года. По делу также проходят несколько лиц. По версии следствия, обвиняемые вместе с неустановленными лицами заключили госконтракты с компанией «Воентелеком» на поставку спутникового оборудования и центров мониторинга по завышенной стоимости, похитив 1,6 миллиарда рублей. Арсланова также обвиняли в вымогательстве 12 миллионов рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Арсланов вину не признал.

«Коммерсант» писал, что Арсланов участвовал в военной операции России в Сирии, отвечал за установку сети станций спутниковой связи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами Жукова и «За военные заслуги».