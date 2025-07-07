Переписка омбудсменов Азербайджана и России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на ее обращение в связи с задержаниями россиян и пообещала принять все необходимые меры «для восстановления справедливости». Об этом Москалькова рассказала в интервью РИА Новости.

«Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой, уполномоченному по правам человека Азербайджанской Республики, с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», - сказала Москалькова.

Ранее Москалькова направила омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой обращение в связи с задержанием россиян и попросила ее помочь «восстановить права задержанных».

Напомним, несколько дней назад в Азербайджане были задержаны граждане России, обвиняемые в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Также арестованы глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.