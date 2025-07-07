Победы азербайджанских энергетиков в Кыргызстане

В Кыргызстане прошли «Соревнования профессионального мастерства» среди энергетиков стран - членов Организации тюркских государств. Азербайджан на этом мероприятии представляла команда ОАО «Азеришыг».

Как сообщили в пресс-службе ОАО, на церемонии открытия соревнований команды приветствовали замминистра энергетики Кыргызской Республики Назгуль Усенова и председатель ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алтынбек Рысбеков. Выступившие отметили, что эти соревнования еще больше укрепят глубокие связи между тюркскими странами.

В соревнованиях, которые были проведены в три этапа в течение двух дней, команда «Азеришыг», опередив всех соперников, одержала победу в двух номинациях. В общем зачете азербайджанские энергетики финишировали на третьем месте.

«Соревнования профессионального мастерства» среди энергетиков стран - членов Организации тюркских государств впервые прошли в Гадруте по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, организованные ОАО «Азеришыг». Следующие соревнования пройдут в октябре этого года в Узбекистане.