Неприятные новости для Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 25-процентную пошлину на товары из Японии и Южной Кореи. Он опубликовал в Truth Social два официальных письма, адресованных президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.

В письмах к лидерам Южной Кореи и Японии говорится: «Если вы хотите открыть свои до сих пор закрытые торговые рынки для Соединенных Штатов, устранить свои тарифы и нетарифные политики, а также торговые барьеры, и мы, возможно, скорректируем то, что указано в этом письме».

Трамп пригрозил усилить давление, если любая из стран попытается ввести пошлины в ответ. В письме, адресованном Японии, говорится: «Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то любое число, на которое вы решите их повысить, будет добавлено к 25%, которые мы взимаем».

Подобные формулировки содержатся и в письме к Южной Корее с угрозой зеркального отражения ответных ставок сверх дополнительных 25%.

После публикации писем фондовые рынки упали до минимумов дня, индекс S&P 500 снизился на 0,8%.