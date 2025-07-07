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Доллар подскочил на фоне заявлений Трампа

21:39 371

Курс доллара вырос по отношению к основным валютам на фоне объявления о новых пошлинах на импорт в США.

Индекс доллара DXY на торгах в понедельник, 7 июля, поднялся на 0,48% — до 97,65 пункта по состоянию на 21:07 по бакинскому времени.

Доллар укрепился по отношению к другим основным валютам на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом о введении с 1 августа пошлины в 25% на все японские и южнокорейские товары, импортируемые в США. Об этом президент написал в письмах лидерам стран. Трамп пригрозил увеличить размер пошлины, если Сеул или Токио «решат повысить свои пошлины».

Основные американские фондовые индексы, напротив, снизились. Индекс S&P упал на 0,9%, до 6221 пункта. Индекс Dow Jones снизился на 1,2%, до 44 295 пункта, индекс NASDAQ потерял 0,96% и достиг 20 404 пункта.

Индекс доллара DXY показывает стоимость доллара США к корзине валют стран, которые являются основными торговыми партнерами США. В нее входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс рассчитывает Intercontinental Exchange (ICE).

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