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Взрыв в жилом доме в Апшероне: есть пострадавшие

21:52 1128

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома в Молодежном городке в Апшеронском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, по указанному адресу прибыли сотрудники Государственной противопожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска. Было установлено, что на шестом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром. Квартира получила повреждения взрывной волной, три человека получили травмы.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности. Соответствующие органы проводят расследование инцидента.

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