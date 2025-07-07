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Девять голов в матче между «Карабахом» и харьковским «Металлистом»

Отдел спорта
22:02 1766

Футбольный клуб «Карабах» провел первый контрольный матч на сборах в Австрии.

В Капруне чемпион Азербайджана сыграл с клубом украинской Премьер-лиги «Металлист 1925». Встреча, состоявшая из четырех таймов по 30 минут, завершилась со счетом 5:4 в пользу харьковской команды.

В составе агдамцев два мяча забил Нариман Ахундзаде, по разу отличились Алексей Кащук и Эммануэль Аддаи.

11 июля «Карабах» проведет два матча с нидерландским «Твенте», а 15 июля сыграет с австрийским «Зальцбургом». Эти игры также пройдут в Капруне.

Сбор в Австрии завершится 16 июля. Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с победителем пары «Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия). Первую игру команда Гурбана Гурбанова проведет в гостях 22 или 23 июля. Ответную - в Баку 29 или 30 июля.

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