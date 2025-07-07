Все беды страны, в которой каждый хочет стать президентом

Упоминание Гаити вызывает в воображении ряд устойчивых ассоциаций: зомби, ритуалы вуду, жестокие тонтон-макуты, диктатура Франсуа и Жан-Клода Дювалье, вооружённые банды, катастрофические землетрясения, гражданские конфликты. Кому-то, возможно, вспомнится роман Грэма Грина «Комедианты», кому-то — история о том, как режим Дювалье поставлял в Соединённые Штаты тела погибших гаитян в качестве анатомических пособий. Десятилетия шли за десятилетиями, но суть происходящего на Гаити мало чем отличалась от предшествующих событий - менялись лишь формы. Эта страна по-прежнему остаётся «чёрной дырой» Западного полушария и классическим примером несостоявшегося государства. На смену режимам диктаторов приходили авторитарные генералы, за ними последовали гражданские президенты, которые вытеснены сегодня уличными вооружёнными формированиями. Государственность на Гаити де-факто отсутствует, а управление страной осуществляется преступными группировками.

По данным последнего доклада ООН, ситуация достигла критического порога. Столичный Порт-о-Пренс полностью контролируется бандами. Международные эксперты предупреждают: уровень насилия и организованной преступности на Гаити превысил все допустимые пределы, страна балансирует на грани полного институционального коллапса и без немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества риски необратимой гуманитарной катастрофы становятся всё более реальными. Гасем Фатхи Вали, исполнительный директор Управления ООН по контролю над наркотиками и предотвращению преступности, заявил, что 90 процентов территории страны находится под контролем бандформирований. Регионы страны, ранее считавшиеся относительно безопасными, включая юг Гаити, также погружаются в хаос. Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча отметил, что передача столицы под контроль преступников означает фактическую утрату суверенитета - государство разрушено изнутри. Переломной точкой стало убийство в 2021 году в собственной резиденции президента страны Жовенеля Моиза. С тех пор на Гаити нет ни дееспособной центральной власти, ни легитимного главы государства. Если до гибели Моиза банды контролировали около 85 процентов столицы, то сегодня Порт-о-Пренс полностью под их управлением.

Весной 2024 года конкурирующие банды объединились в коалицию «Вив Ансанм», сформировав нечто, напоминающее параллельную структуру власти. Наиболее известной фигурой среди их лидеров стал бывший полицейский Джимми Шеризье, более известный по прозвищу «Барбекю» за привычку заживо сжигать свои жертвы. С 2022 года Шеризье находится под санкциями Совета Безопасности ООН по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности, однако продолжает открыто действовать и заявляет о себе, как о лидере «кровавой революции», утверждая, что «Гаити либо станет раем, либо превратится в ад». В попытке сдержать эскалацию насилия администрация США в 2024 году официально признала две крупнейшие гаитянские группировки — Viv Ansanm и Gran Grif — иностранными террористическими организациями. Это решение юридически открыло путь для международных операций, однако на практике существенных изменений так и не последовало. Территория Гаити остаётся вне контроля центральной власти, а угроза массовой миграции и гуманитарного коллапса нарастает. Истоки сегодняшнего системного кризиса уходят вглубь истории. Несмотря на то, что именно Гаити стало первым государством Латинской Америки, добившимся независимости от колониального владычества, путь к полноценной государственности оказался непреодолимо трудным. В 1791 году началось восстание рабов под предводительством Туссена-Лувертюра. Французские власти под давлением революционного правительства в Париже временно признали свободу рабов, но с приходом Наполеона эти обещания были аннулированы. Туссен был арестован и умер в заключении, однако его сподвижники, Жан-Жак Дессалин и Анри Кристоф, продолжили борьбу, и 1 января 1804 года была провозглашена независимость Гаити — первого в мире государства, возникшего в результате восстания рабов.

Однако молодой республике не суждено было стать островом стабильности. Внутренние распри, убийство Дессалина, самоубийство Кристофа, внешнее давление и вмешательство европейских держав стали постоянным фоном истории этого островного государства. В последующие десятилетия иностранное присутствие лишь усилилось, а власть переходила от одного диктаторского режима к другому. В 1957 году к власти пришёл Франсуа Дювалье, известный как Папа Док. Он установил режим личной диктатуры, распустил армию и создал печально известную службу политической полиции — тонтон-макутов. После смерти Франсуа Дювалье в 1971 году власть перешла к его девятнадцатилетнему сыну Жан-Клоду, прозванному Бэби Доком. Правление Бэби Дока, сопровождавшееся репрессиями и коррупцией, продлилось до 1986 года, когда он был свергнут. На смену пришли военные, затем временные администрации и, наконец, в 1991 году впервые в истории страны прошли демократические выборы. Победу одержал католический священник Жан-Бертран Аристид, которого гаитяне воспринимали, как символ надежды. Однако в скором времени при поддержке Соединённых Штатов Аристид был свергнут, что вновь ввергло страну в состояние политической нестабильности. Позднее, находясь в эмиграции, Аристид заметил: «Все беды Гаити в том, что каждый здесь хочет быть президентом». На выборах 2006 года в бюллетенях значились имена тридцати двух (!!) кандидатов, включая супружескую пару, выступавшую по отдельности.