Фон дер Ляйен назвала своих недругов

Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте вечером 7 июля, передает «Европейская правда».

Голосование по вотуму недоверия Европейской комиссии в Европейском парламенте инициировали радикальные экстремистские партии и политики, от антивакцинаторов до сторонников президента РФ Владимира Путина, чтобы поляризовать европейское общество.

«Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые стремятся поляризовать наши общества с помощью дезинформации. Нет никаких доказательств того, что у них есть ответы. Но есть множество доказательств того, что многие из них поддерживаются нашими врагами и их марионетками в России или в других местах», – заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Она указала, что это движения, подпитанные теориями заговора – «от антивакцинаторов до апологетов Путина». Фон дер Ляйен подчеркнула, что не допустит, чтобы планы этих политических сил реализовались.

«Еще одна грубая попытка вбить клин между нашими институтами, между проевропейскими, продемократическими силами этого парламента, и мы никогда не можем позволить, чтобы это произошло. Мы никогда этого не допустим», – заявила она.

7 июля в Страсбурге Европарламент рассматривает вотум недоверия Еврокомиссии. А в четверг, 10 июля, проведет соответствующее голосование о недоверии председателю Урсуле фон дер Ляйен и всему действующему составу Еврокомиссии. Инициатива принадлежит евродепутату Георге Пипереа из румынской ультраправой партии AUR. Она собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия. В то же время голосование вряд ли приведет к отставке главы Еврокомиссии: достаточной поддержки вотума недоверия среди евродепутатов нет.