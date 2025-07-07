Израиль атакует Иран при одном условии

Израильские власти обсуждают возможность еще одной атаки по Ирану на случай, если Исламская Республика возобновит ядерную программу.

Axios со ссылкой на источники пишет, что израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп одобрил бы такой сценарий.

По словам источников, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер после недавнего визита в Вашингтон на закрытых встречах сообщил, что, по его впечатлению, Дональд Трамп поддержал бы удары Израиля по Ирану «при определенных обстоятельствах». Одним из таких считается попытка Тегерана вывезти высокообогащенный уран из атакованных ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Другим поводом Израиль считает возобновление Ираном работы объектов по обогащению урана.