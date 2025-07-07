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Трамп вводит пошлины на импорт из Казахстана

22:35 1258

Соединенные Штаты введут с 1 августа таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома опубликовал в Truth Social тексты посланий в адрес президента Казахстана, в котором обозначается этот уровень пошлин. При этом отмечается, что, если Астана решит ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Казахстана. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Астана, предупредил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на товары из Японии и Южной Кореи. 

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