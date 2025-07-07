«Журналисты» «Спутник Азербайджан» остались под арестом

Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов «журналистов» «Спутник Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает «Спутник Ближнее зарубежье».
Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе.
Напомним, решением Хатаинского районного суда Баку Игорь Картавых и Евгений Белоусов арестованы на 4 месяца. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.