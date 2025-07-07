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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

«Журналисты» «Спутник Азербайджан» остались под арестом

22:50 1273

Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов «журналистов» «Спутник Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает «Спутник Ближнее зарубежье».

Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе.

Напомним, решением Хатаинского районного суда Баку Игорь Картавых и Евгений Белоусов арестованы на 4 месяца. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

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