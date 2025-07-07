Франция готовит «самые жесткие» антироссийские санкции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовит «самый жесткий» за последние три года пакет антироссийских санкций, передает французский телеканал LCI.

«Мы видим, что с тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, количество ударов России по Украине увеличилось пятикратно»,— сказал Барро. По его словам, Европа при поддержке американских сенаторов готовит «на основе предложений Франции» пакет санкций против России.

Санкции, согласно французскому министру, должны затронуть нефтяные доходы России, а также посредников, с помощью которых Россия обходит уже существующие санкции.

20 мая был утвержден 17-й пакет санкций Евросоюза. 18-й пакет дважды не прошел согласование, оба раза был заблокирован Словакией.