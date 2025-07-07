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Трамп против БРИКС

23:27 226

Объединение БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов, заявили в Белом доме.

«Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов», - заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Высшая ответственность президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США... Поэтому он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры... чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», - сказала Ливитт.

По ее словам, Трамп «внимательно следит» за нынешним саммитом БРИКС в Бразилии, американского лидера «не устраивает» желание государств объединиться вокруг БРИКС, «неважно, насколько слабой или сильной» может быть разделяющая политику объединения страна.

А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает угрозы Дональда Трампа ввести таможенные пошлины в отношении партнеров БРИКС «безответственными и несерьезными». «Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете, - сказал бразильский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. - Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение». Президент Бразилии утверждает, что в случае введения пошлин страны БРИКС и их партнеры имеют право ответить зеркально.

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