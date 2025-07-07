А Пашинян в схватке с армянским Иванишвили

На фоне не спадающего дипломатического напряжения между Азербайджаном и Россией в Армении не утихает внутренняя политическая конфронтация, в которой, по мнению многих наблюдателей, отчетливо прослеживается влияние Москвы.
Недавние события вокруг ареста группы лиц, обвиняемых в попытке насильственного свержения власти, в том числе лидера движения «Священная борьба» преподобного Баграта Галстаняна, накалили внутриполитическую ситуацию. В числе задержанных — бывшие полевые командиры пресловутого «Арцаха», перебравшиеся в Армению после потери контроля над Нагорным Карабахом, а также другие схожие по профилю фигуры. По версии властей, подготовка переворота велась на территории Эчмиадзина, что придает конфликту между правительством Пашиняна и Армянской апостольской церковью символическую окраску.
На этом фоне особое внимание привлек арест армяно-российского бизнесмена Самвела Карапетяна – долларового миллиардерa, владеющего в Армении обширными активами, в том числе, ключевой энергетической компанией — оператором «Электрических сетей Армении». Хотя прямых обвинений в участии в заговоре Карапетяну не предъявлено, ему инкриминируется подстрекательство к насильственному захвату власти. Основанием послужило публичное выступление Карапетяна в защиту Армянской церкви, в котором, по мнению правительства, содержались завуалированные угрозы. В частности, Карапетян заявил о своей готовности «остановить атаки на армянскую церковь по своим правилам», что было интерпретировано премьер-министром Пашиняном, как вызов, брошенный легитимной власти.
Тем не менее, даже находясь в заключении, Карапетян продолжает политическую деятельность. В частности, организованная его сторонниками акция в Ереване собрала несколько тысяч человек. И хотя власти заявили, что основное ядро протестующих составили сотрудники подконтрольной Карапетяну компании, визуальный эффект массовой поддержки олигарха был достигнут.
Правительство, в свою очередь, рассматривает возможность национализации «Электрических сетей Армении», что, как утверждают представители Карапетяна, может повлечь за собой международные иски и репутационные последствия. Таким образом, мы видим, как экономический конфликт тесно переплетается с политическим противостоянием.
«Никол Пашинян и его правительство не имеют никакого отношения к Армении — а значит, не должны иметь отношения и к будущему армянского народа». Эти слова из обращения Карапетяна были зачитаны его представителем, Арамом Вардеваняном, перед зданием Службы национальной безопасности, где содержится олигарх.
Отметим также, что в ходе шествия сторонников Карапетяна был озвучен и новый символический месседж движения протеста — «Наш путь».
Ваган Алексанян, депутат правящей партии «Гражданский договор», публично выразил сомнение в независимости и подлинности заявлений Самвела Карапетяна.
«Я не знаю, сколько раз делал заявления Филипп Киркоров, или Маргарита Симоньян, или я не знаю кто еще, - заявил Алексанян. - Чтобы прояснить, что все это было направлено извне».
Риторический прием депутата свидетельствует о попытке правящей команды связать деятельность Карапетяна с влиянием Кремля, что особенно чувствительно в условиях стремления Еревана к дистанцированию от Москвы.
Не менее показательно и заявление адвоката Карапетяна о «создании в Армении совершенно новой политической силы», в котором также содержался призыв к объединению вокруг этой силы и формированию «единого кулака». Правда, о кадровом составе «новой политической силы» и механизмах реализации ее задач в заявлении ничего не говорилось.
Следует напомнить, что Самвел Карапетян, как гражданин Российской Федерации, не имеет права претендовать на пост премьер-министра Армении, но, по всей видимости, стремится сформировать альтернативную политическую платформу с программной направленностью на восстановление «суверенитета», защиту «прав народа Арцаха» и возвращение Армении в орбиту тесного стратегического союза с Россией.
А вот как сформулировал цель национального возрождения сам Самвел Карапетян:
«По-настоящему суверенный и надежный союзник и страна [Армения], восстановившая достоинство и оставившая в прошлом черно-белое разделение... Я знаю, как все это сделать, и мы сделаем это вместе».
Под «надежным союзником» Карапетян, по всей видимости, имеет в виду Россию, возвращение к союзу с которой и становится негласной политической повесткой его движения.
В то же время официальный Ереван делает всё, чтобы обесценить политическую составляющую этой антиправительственной кампании. Ваган Алексанян утверждает, что действия Карапетяна никак не связаны с грядущими парламентскими выборами:
«Какое отношение эти люди имеют к выборам? – недоумевает парламентарий. - Эти люди когда-нибудь в своей жизни видели выборы, участвовали в выборах? Всё об этих людях должно быть видно только по записям Баграта Галстаняна и его соратников».
В политическом поле фигура Карапетяна пока не до конца определена: он не обладает электоральным опытом и не может возглавить исполнительную власть. Однако ресурсы, связи и влияние Карапетяна делают его потенциальным координатором широкой антиправительственной коалиции. А его кампания может апеллировать к слоям общества, разочарованным западным курсом Пашиняна и утратой Карабаха.
Тем не менее, вопрос о будущем «третьей силы» остаётся открытым. Является ли движение «Наш путь» полноценной политической альтернативой, или же это временный инструмент давления на власть, станет ясно ближе к избирательной кампании 2026 года. Пока что этот лозунг остаётся, скорее, символическим маркером консолидации, нежели реальной политической программой.
Что же касается правительства Армении, то, столкнувшись с вызовом, оно отвечает в жёсткой манере. Глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил:
«Можно дать человеку громкоговоритель, чтобы он мог говорить, но нельзя дать ему идею, которую можно выразить словами. Потому что за деньги можно купить громкоговоритель, но не идею».
Судя по всему, власти намерены нейтрализовать влияние Карапетяна, используя весь доступный административный и правовой ресурс. Это связано не только с текущей политической конфигурацией, но и с подготовкой к парламентским выборам. В условиях, когда шансы правящей партии на получение электорального большинства оцениваются, как нестабильные, любая альтернативная коалиция, в том числе, пророссийская, может расцениваться, как реальная угроза.
Опасность для власти заключается также в возможности появления легитимной оппозиционной силы вне традиционного лагеря экс-президентов Кочаряна и Саргсяна, фигуры которых по-прежнему непопулярны среди значительной части населения.
Противостояние с Карапетяном дает правящей партии шанс активизировать тему «внешнего вмешательства» и свести противостояние к привычной схеме «народ против олигархов».
Тем не менее, политическая борьба, разворачивающаяся в Армении, выходит за рамки внутреннего противостояния и отражает более широкий выбор геополитического вектора — между продолжающимся сближением с Западом и попытками возвращения под крыло России. Именно этот выбор и определит, сможет ли новое движение Самвела Карапетяна стать поворотной точкой для армянской политической сцены.