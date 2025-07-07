А Пашинян в схватке с армянским Иванишвили

На фоне не спадающего дипломатического напряжения между Азербайджаном и Россией в Армении не утихает внутренняя политическая конфронтация, в которой, по мнению многих наблюдателей, отчетливо прослеживается влияние Москвы. Недавние события вокруг ареста группы лиц, обвиняемых в попытке насильственного свержения власти, в том числе лидера движения «Священная борьба» преподобного Баграта Галстаняна, накалили внутриполитическую ситуацию. В числе задержанных — бывшие полевые командиры пресловутого «Арцаха», перебравшиеся в Армению после потери контроля над Нагорным Карабахом, а также другие схожие по профилю фигуры. По версии властей, подготовка переворота велась на территории Эчмиадзина, что придает конфликту между правительством Пашиняна и Армянской апостольской церковью символическую окраску.

На этом фоне особое внимание привлек арест армяно-российского бизнесмена Самвела Карапетяна – долларового миллиардерa, владеющего в Армении обширными активами, в том числе, ключевой энергетической компанией — оператором «Электрических сетей Армении». Хотя прямых обвинений в участии в заговоре Карапетяну не предъявлено, ему инкриминируется подстрекательство к насильственному захвату власти. Основанием послужило публичное выступление Карапетяна в защиту Армянской церкви, в котором, по мнению правительства, содержались завуалированные угрозы. В частности, Карапетян заявил о своей готовности «остановить атаки на армянскую церковь по своим правилам», что было интерпретировано премьер-министром Пашиняном, как вызов, брошенный легитимной власти. Тем не менее, даже находясь в заключении, Карапетян продолжает политическую деятельность. В частности, организованная его сторонниками акция в Ереване собрала несколько тысяч человек. И хотя власти заявили, что основное ядро протестующих составили сотрудники подконтрольной Карапетяну компании, визуальный эффект массовой поддержки олигарха был достигнут. Правительство, в свою очередь, рассматривает возможность национализации «Электрических сетей Армении», что, как утверждают представители Карапетяна, может повлечь за собой международные иски и репутационные последствия. Таким образом, мы видим, как экономический конфликт тесно переплетается с политическим противостоянием.

«Никол Пашинян и его правительство не имеют никакого отношения к Армении — а значит, не должны иметь отношения и к будущему армянского народа». Эти слова из обращения Карапетяна были зачитаны его представителем, Арамом Вардеваняном, перед зданием Службы национальной безопасности, где содержится олигарх. Отметим также, что в ходе шествия сторонников Карапетяна был озвучен и новый символический месседж движения протеста — «Наш путь». Ваган Алексанян, депутат правящей партии «Гражданский договор», публично выразил сомнение в независимости и подлинности заявлений Самвела Карапетяна. «Я не знаю, сколько раз делал заявления Филипп Киркоров, или Маргарита Симоньян, или я не знаю кто еще, - заявил Алексанян. - Чтобы прояснить, что все это было направлено извне». Риторический прием депутата свидетельствует о попытке правящей команды связать деятельность Карапетяна с влиянием Кремля, что особенно чувствительно в условиях стремления Еревана к дистанцированию от Москвы.

Не менее показательно и заявление адвоката Карапетяна о «создании в Армении совершенно новой политической силы», в котором также содержался призыв к объединению вокруг этой силы и формированию «единого кулака». Правда, о кадровом составе «новой политической силы» и механизмах реализации ее задач в заявлении ничего не говорилось. Следует напомнить, что Самвел Карапетян, как гражданин Российской Федерации, не имеет права претендовать на пост премьер-министра Армении, но, по всей видимости, стремится сформировать альтернативную политическую платформу с программной направленностью на восстановление «суверенитета», защиту «прав народа Арцаха» и возвращение Армении в орбиту тесного стратегического союза с Россией. А вот как сформулировал цель национального возрождения сам Самвел Карапетян: «По-настоящему суверенный и надежный союзник и страна [Армения], восстановившая достоинство и оставившая в прошлом черно-белое разделение... Я знаю, как все это сделать, и мы сделаем это вместе». Под «надежным союзником» Карапетян, по всей видимости, имеет в виду Россию, возвращение к союзу с которой и становится негласной политической повесткой его движения. В то же время официальный Ереван делает всё, чтобы обесценить политическую составляющую этой антиправительственной кампании. Ваган Алексанян утверждает, что действия Карапетяна никак не связаны с грядущими парламентскими выборами:

«Какое отношение эти люди имеют к выборам? – недоумевает парламентарий. - Эти люди когда-нибудь в своей жизни видели выборы, участвовали в выборах? Всё об этих людях должно быть видно только по записям Баграта Галстаняна и его соратников». В политическом поле фигура Карапетяна пока не до конца определена: он не обладает электоральным опытом и не может возглавить исполнительную власть. Однако ресурсы, связи и влияние Карапетяна делают его потенциальным координатором широкой антиправительственной коалиции. А его кампания может апеллировать к слоям общества, разочарованным западным курсом Пашиняна и утратой Карабаха. Тем не менее, вопрос о будущем «третьей силы» остаётся открытым. Является ли движение «Наш путь» полноценной политической альтернативой, или же это временный инструмент давления на власть, станет ясно ближе к избирательной кампании 2026 года. Пока что этот лозунг остаётся, скорее, символическим маркером консолидации, нежели реальной политической программой. Что же касается правительства Армении, то, столкнувшись с вызовом, оно отвечает в жёсткой манере. Глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил: «Можно дать человеку громкоговоритель, чтобы он мог говорить, но нельзя дать ему идею, которую можно выразить словами. Потому что за деньги можно купить громкоговоритель, но не идею».