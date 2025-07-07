Белый дом объяснил, почему Америка остановила поставки оружия Украине

Журналисты спросили, принадлежит ли решение о приостановке поставок ряда видов вооружений Украине лично американскому президенту Дональду Трампу. «Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — ответила Ливитт.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что поставки вооружений в Украину не прекращались, а произошедшая пауза в поставках зенитных и других ракет была единичным и изменившимся случаем.

О том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, 1 июля сообщили Politico и NBC. Позднее информацию подтвердили в Белом доме, подчеркнув, что решение было принято в процессе оценки запасов в американских арсеналах, проводимой Пентагоном. Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. 4 июля Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.