Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 7 июля атаковала объекты в Йемене. Среди них – порты Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф на побережье Красного моря, а также электростанции Рас-Катиб.
С 2024 года хуситы выпустили по Израилю более 200 ракет и 170 дронов. Пусть большинство их было сбито на подлете, но израильскую систему ПВО им все же удалось загрузить. И останавливаться хуситы не собираются, поскольку в отношении Израиля у них та же идеологическая установка, что и у ХАМАС – они считают, что с израильтянами им на одном глобусе места нет.
Так что у Израиля выход один – разрушение атаками с воздуха инфраструктуры хуситов до уровня, когда их наступательный потенциал - что производимый ими в пещерах, что поступающий из-за границы - ослабнет настолько, что серьезно атаковать Израиль массовыми пусками ракет и дронов они попросту не смогут.
По силам ли это Израилю? Вполне. Еврейское государство обладает самыми мощными ВВС на Ближнем Востоке, снабженными к тому же самым современным высокоточным оружием. И хотя Йемен находится в 1800 километрах от Израиля, F-35 вполне способны это расстояние преодолеть. Не то чтобы с легкостью, конечно, но достать – достанут.
Проблема только в том, что хуситы научились быстро восстанавливаться и легко адаптироваться к воздушным атакам. А запасы высокоточного оружия у Израиля небезграничны, да и по стоимости его размен с йеменцами явно неравнозначный. К тому же типичная миссия F-35 составляет от двух до 4 часов. А час полета у него стоит $41,9 тысячи. В зависимости от длительности миссии, типа вооружения и других переменных стоимость одного боевого вылета F-35 может варьироваться от $100 тысяч и более.
Иными словами, регулярные налеты на Йемен и методичное разрушение инфраструктуры хуситов – дело достаточно затратное, хотя внешне все выглядит весьма эффектно: после налета все горит, все взрывается, хотя и не совсем понятно, что именно.
В противостоянии Израиля с хуситами уже сейчас ясно одно – в одиночку израильтяне их победить не могут. Операция против такого врага не может носить только военный характер, тем более – только характер ударов с воздуха. «Доктрина Дуэ» - военная концепция, разработанная итальянским генералом Джулио Дуэ (1869–1930), которая провозглашала решающую роль только авиации в будущих войнах – за все время, прошедшее с ее появления, ни разу не доказала своей эффективности.
Мы это уже можем наблюдать: бомбардировки могут временно снизить военные возможности хуситов, но не выводят их из войны полностью. Более того, способствуют консолидации йеменцев вокруг хуситов, которые представляют эти бомбардировки как «агрессию Запада». А малограмотному в массе своей населению Йемена больше и не нужно.
Следовательно, выход для Израиля заключается в том, чтобы, во-первых, сформировать «антихуситскую коалицию», которая взяла бы на себя часть расходов по борьбе с ними. А во-вторых, оказывать давление на Иран с тем, чтобы он прекратил любые формы поддержки хуситов и поставки им комплектующих для сборки дронов и ракет.
Два этих очевидных шага сегодня выглядят достаточно малореальными. За хуситов никто не хочет браться всерьез, понимая, что борьба с ними – все равно что купание в болоте. И громких побед никаких, и крепко увязнуть можно. Так что пока Израилю приходится вести эту борьбу в одиночку.