Украинцы прячутся в метро

Газа (Палестина). У больницы Аль-Шифа похороны погибших в результате многочисленных израильских авиаударов
Техас (США). Число жертв наводнения в Техасе достигло 67 человек
Киев (Украина). Люди укрываются в метро во время авианалета и массированной атаки дронов
Крит (Греция). Пожарные борются с лесными пожарами
Бейрут (Ливан). Сторонники «Хезболлы» отмечают День Ашура
Дхарамсала (Индия). Торт для Далай-ламы. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV 6 июля отмечает свое 90-летие
Кони-Айленд (США). Ежегодные соревнования по поеданию хот-догов