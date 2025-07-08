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Раввин, благословивший Трампа, призывает Азербайджан…

Эльяс Шафиев, собкор
00:15 1813

Влиятельный американский раввин Марвин Хайер — основатель и декан Центра Симона Визенталя, известный своей близостью к бывшему президенту США Дональду Трампу, — вновь призвал Азербайджан присоединиться к «Авраамовым соглашениям». В интервью газете The Jerusalem Post он заявил, что сейчас «феноменальное время» для того, чтобы Баку стал частью ближневосточного мирного процесса.

Напомним, «Авраамовы соглашения» — это документ, подписанный в период первого президентства Трампа и предусматривающий нормализацию отношений между Израилем и рядом стран Ближнего Востока.

В отличие от этих стран, Азербайджан никогда не находился в состоянии конфликта с Израилем, напротив — на протяжении десятилетий две страны поддерживают тесное стратегическое партнерство. Тем не менее присоединение Баку к соглашениям рассматривается как основа для формирования трехстороннего стратегического партнерства с Израилем и США.

Влиятельный американский раввин Марвин Хайер

Раввин Марвин Хайер является одним из авторов письма, подписанного группой влиятельных американских религиозных деятелей и направленного Трампу с призывом поддержать присоединение Азербайджана к «Авраамовым соглашениям». В январе 2017 года Хайер также участвовал в церемонии инаугурации Дональда Трампа и дал ему свое благословение.

В беседе с изданием Хайер похвалил решение Азербайджана включить изучение Холокоста в национальную школьную программу и открыто поддерживать еврейскую общину страны.

«Теперь Азербайджан преподает Холокост в школах, а правительство открыто поддерживает процветающую еврейскую общину», — отметил он. По словам раввина, такие шаги демонстрируют, почему Азербайджан «должен присоединиться к «Авраамовым соглашениям» — это было бы потрясающе».

Хайер уверен, что участие Азербайджана станет мощным сигналом для Ирана после недавнего конфликта:

«Это будет четкий сигнал о том, что любая агрессия будет встречена единым фронтом», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, может ли данный шаг вдохновить другие страны региона, Хайер заявил, что ожидает ярко выраженного эффекта домино: «Я думаю, это будет эффект домино. В арабском мире есть много людей, которые устали от экстремистов и призвали бы свои правительства поступить, как Азербайджан».

Слева от Трампа Хайер

В ходе беседы раввин напомнил и о письме, которое недавно направил Трампу, в котором похвалил «его лидерство, позволившее преобразить Ближний Восток», и призвал президента сделать «этот смелый шаг к более сильному и единому региону». В том же письме он охарактеризовал Азербайджан как «истинного союзника и мост между Востоком и Западом».

Хайер, охарактеризовавший «Авраамовы соглашения» в качестве исторического прорыва на пути к подлинному сосуществованию, выразил надежду, что президент Трамп воспользуется «феноменальным моментом» для расширения круга стран, вовлеченных в процесс мира.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял, что есть несколько стран, готовых присоединиться к «Авраамовым соглашениям». По его словам, в перспективе ими могут стать Ливан и Сирия, а на следующем этапе — Кувейт. Уиткофф также упоминал возможность присоединения к соглашениям Азербайджана.

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