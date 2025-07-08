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Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
00:22 1886

Береговая охрана Греции задержала еще один скоростной катер, перевозивший нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Катер принадлежал и управлялся гражданами Азербайджана. По данным греческих источников, на этот раз для остановки контрабандистов было применено огнестрельное оружие.

Сообщается, что сегодня утром во время планового патрулирования вблизи острова Лесбос корабль береговой охраны Греции обнаружил катер, двигавшийся на высокой скорости к берегу и перевозивший многочисленных пассажиров. В этот район немедленно выдвинулся еще один патрульный корабль, при виде которого катер повысил скорость, совершая опасные маневры.

Греческие корабли начали преследовать непрошеного гостя, однако экипаж катера проигнорировал световые и звуковые предупреждения и пошел на таран с судном береговой охраны. В этот момент команда греческого корабля открыла огонь и смогла остановить движение катера. Затем бойцы береговой охраны поднялись на борт, где один из пилотов — 22-летний гражданин Азербайджана — оказал сопротивление. Азербайджанца быстро обезвредили: при нем был найден нож. Второй пилот катера, 23-летний гражданин Азербайджана, также был арестован.

28 иностранцев, находившихся на борту катера, доставлены в центр временного содержания мигрантов.

Следует отметить, что это не первый случай задержания граждан Азербайджана, перевозивших нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Ранее греческая береговая охрана уже неоднократно арестовывала экипажи катеров с азербайджанцами на борту.

Греческие СМИ пишут, что в Турции действуют организованные преступные группировки, занимающиеся перевозкой нелегальных мигрантов на скоростных катерах к греческим берегам. Эти группировки также перевозят нелегальных мигрантов сухопутным маршрутом через Балканы в Европу. Похоже, что действующая в Турции мафия по торговле людьми сумела привлечь в свои ряды немало молодых граждан Азербайджана и использует их в качестве пилотов скоростных катеров.

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