Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами

Сообщается, что сегодня утром во время планового патрулирования вблизи острова Лесбос корабль береговой охраны Греции обнаружил катер, двигавшийся на высокой скорости к берегу и перевозивший многочисленных пассажиров. В этот район немедленно выдвинулся еще один патрульный корабль, при виде которого катер повысил скорость, совершая опасные маневры.

Береговая охрана Греции задержала еще один скоростной катер, перевозивший нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Катер принадлежал и управлялся гражданами Азербайджана. По данным греческих источников, на этот раз для остановки контрабандистов было применено огнестрельное оружие.

Греческие корабли начали преследовать непрошеного гостя, однако экипаж катера проигнорировал световые и звуковые предупреждения и пошел на таран с судном береговой охраны. В этот момент команда греческого корабля открыла огонь и смогла остановить движение катера. Затем бойцы береговой охраны поднялись на борт, где один из пилотов — 22-летний гражданин Азербайджана — оказал сопротивление. Азербайджанца быстро обезвредили: при нем был найден нож. Второй пилот катера, 23-летний гражданин Азербайджана, также был арестован.

28 иностранцев, находившихся на борту катера, доставлены в центр временного содержания мигрантов.

Следует отметить, что это не первый случай задержания граждан Азербайджана, перевозивших нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Ранее греческая береговая охрана уже неоднократно арестовывала экипажи катеров с азербайджанцами на борту.

Греческие СМИ пишут, что в Турции действуют организованные преступные группировки, занимающиеся перевозкой нелегальных мигрантов на скоростных катерах к греческим берегам. Эти группировки также перевозят нелегальных мигрантов сухопутным маршрутом через Балканы в Европу. Похоже, что действующая в Турции мафия по торговле людьми сумела привлечь в свои ряды немало молодых граждан Азербайджана и использует их в качестве пилотов скоростных катеров.