ВСУ в сложном положении. Россия приближается к полному захвату Донбасса

Для украинской армии складывается угрожающая ситуация на подступах к городу Константиновка, захват которого откроет россиянам путь для наступления на северную часть Донецкой области. Об этом пишет газета The New York Times.

«Город является южными воротами в цепь городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины в Донецкой области. Если он падет, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее долгожданной цели - захвату всего Донбасса», - пишет издание.

По оценке газеты, российское наступление на Константиновку может занять несколько месяцев. Преимуществом РФ в этой битве стали беспилотники.

«Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии в 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается», - сказал командир подразделения, управляющего безэкипажными машинами в 93-й бригаде.

Российские войска образовали 16-километровый карман вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. Этот карман полностью простреливается, а практически каждое движение украинских военных круглосуточно отслеживается беспилотниками. Из-за этого ВСУ часто оказываются в затруднительном положении: на несколько недель без ротации или возможности эвакуировать раненых. «Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска, вообще что-либо делать», - констатировал офицер 12-й бригады «Азов» Макас.