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Критиковавший Макрона депутат повесился

00:45 578

Депутат Национального собрания Франции Оливье Марле (фракция «Республиканцы»), известный критикой президента Эммануэля Макрона, покончил жизнь самоубийством, сообщает AFP.

Жандармы нашли Марле в своем доме повешенным, заявил Фредерик Шевалье, прокурор административного центра провинции Эр-и-Луар, где проживал политик. По словам Шевалье, правоохранители начали расследование для установления причин смерти Марле.

После объявления о смерти Марле французские депутаты, потрясенные этим редким случаем самоубийства действующего члена Национальной ассамблеи, почтили его минутой молчания.

Почтили память Марле также бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Действующий французский лидер Эммануэль Макрон также отметил покойного депутата, который часто критиковал его и его политику.

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