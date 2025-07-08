Критиковавший Макрона депутат повесился

Жандармы нашли Марле в своем доме повешенным, заявил Фредерик Шевалье, прокурор административного центра провинции Эр-и-Луар, где проживал политик. По словам Шевалье, правоохранители начали расследование для установления причин смерти Марле.

После объявления о смерти Марле французские депутаты, потрясенные этим редким случаем самоубийства действующего члена Национальной ассамблеи, почтили его минутой молчания.

Почтили память Марле также бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Действующий французский лидер Эммануэль Макрон также отметил покойного депутата, который часто критиковал его и его политику.