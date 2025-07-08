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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Хикмет Гаджиев: «Россия - наш сосед… Но и Украина - наш сосед»

01:50 949

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в большом интервью словацкому изданию Hospodárske noviny обозначил позицию Азербайджана по российско-украинской войне.

«Россия – наш сосед. У нас с ней хорошие добрососедские отношения. И иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями является приоритетом номер один не только для Азербайджана, но и для каждой страны в мире. Но то же самое относится и к Украине. Вы сами очень хорошо знаете, что во времена Советского Союза мы жили вместе с русскими и украинцами… С обеими странами нас связывают долговременные межличностные отношения. И мы продолжаем их и после распада Советского Союза. Много азербайджанцев живет в России, в Украине. У нас много смешанных браков. Так что это действительно большая трагедия, что там сегодня происходит…» - сказал помощник президента Азербайджана.

 Хикмет Гаджиев отметил, что «основным краеугольным камнем нашей политики является абсолютно неприкосновенный принцип территориальной целостности. Наша страна в прошлом настрадалась от нарушения этого принципа. Поэтому мы однозначно поддерживаем защиту территориальной целостности других стран. Но в то же время мы сохраняем дистанцию от того, чтобы каким-либо образом вмешиваться в военную конфронтацию между русскими и украинцами».

Помощник президента обратил внимание, что Азербайджан держится «на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте. Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям, которые страдают в нем больше всего. Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например, электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи…»

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