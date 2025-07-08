Хикмет Гаджиев доволен отношениями с Арменией

«В первую очередь хочу подчеркнуть, что мир между Арменией и Азербайджаном уже есть. Война ведь закончилась. Когда вы смотрите на наши границы, везде видите покой и стабильность. Я бы даже сказал, что в регионе наступил новый статус-кво, основанный на законности и легитимности. К сожалению, предыдущее состояние исходило из самого факта армянской военной оккупации азербайджанских территорий. Но мы уже оставили этот этап в прошлом. Вместо этого мы смотрим в будущее. Мы договорились о тексте мирного соглашения», - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента заметил, чтобы «мирное соглашение окончательно вступило в силу, нужен еще последний шаг»: «…Мы ожидаем, что Армения изменит текст своей конституции, которая все еще содержит пункты о территориальных претензиях к Азербайджану. В любом случае, хорошо то, что мы поддерживаем с армянами двусторонний канал коммуникации. О проблемных вопросах мы говорим с ними совершенно открыто, без какого-либо посредничества. И в повестке наших разговоров вы найдете действительно очень важные главы. Ключевым при этом является тот факт, что элементы военной конфронтации остаются полностью вне какой-либо повестки. Да, между нами сохраняется спор. Но споры между соседними странами иногда совершенно нормальны. Ведь мы видим это и между некоторыми странами-членами ЕС. Но для решения споров у нас есть дипломатия и диалог. И нам удалось перевести отношения с Арменией от военной конфронтации к спору. Я думаю, что это хороший знак».