USD 1.7000
EUR 2.0001
RUB 2.1587
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Хикмет Гаджиев доволен отношениями с Арменией

02:08 552

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny прокомментировал нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

«В первую очередь хочу подчеркнуть, что мир между Арменией и Азербайджаном уже есть. Война ведь закончилась. Когда вы смотрите на наши границы, везде видите покой и стабильность. Я бы даже сказал, что в регионе наступил новый статус-кво, основанный на законности и легитимности. К сожалению, предыдущее состояние исходило из самого факта армянской военной оккупации азербайджанских территорий. Но мы уже оставили этот этап в прошлом. Вместо этого мы смотрим в будущее. Мы договорились о тексте мирного соглашения», - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента заметил, чтобы «мирное соглашение окончательно вступило в силу, нужен еще последний шаг»: «…Мы ожидаем, что Армения изменит текст своей конституции, которая все еще содержит пункты о территориальных претензиях к Азербайджану. В любом случае, хорошо то, что мы поддерживаем с армянами двусторонний канал коммуникации. О проблемных вопросах мы говорим с ними совершенно открыто, без какого-либо посредничества. И в повестке наших разговоров вы найдете действительно очень важные главы. Ключевым при этом является тот факт, что элементы военной конфронтации остаются полностью вне какой-либо повестки. Да, между нами сохраняется спор. Но споры между соседними странами иногда совершенно нормальны. Ведь мы видим это и между некоторыми странами-членами ЕС. Но для решения споров у нас есть дипломатия и диалог. И нам удалось перевести отношения с Арменией от военной конфронтации к спору. Я думаю, что это хороший знак».

Восстание за демократию
Восстание за демократию объектив haqqin.az
03:04 125
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами главное на этот час
00:22 3065
Все беды страны, в которой каждый хочет стать президентом
Все беды страны, в которой каждый хочет стать президентом новый мир - старые порядки
7 июля 2025, 22:07 3331
Хикмет Гаджиев доволен отношениями с Арменией
Хикмет Гаджиев доволен отношениями с Арменией
02:08 553
Хикмет Гаджиев: «Россия - наш сосед… Но и Украина - наш сосед»
Хикмет Гаджиев: «Россия - наш сосед… Но и Украина - наш сосед»
01:50 950
ВСУ в сложном положении. Россия приближается к полному захвату Донбасса
ВСУ в сложном положении. Россия приближается к полному захвату Донбасса
00:37 1537
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 1583
Раввин, благословивший Трампа, призывает Азербайджан…
Раввин, благословивший Трампа, призывает Азербайджан…
00:15 2791
Украинцы прячутся в метро
Украинцы прячутся в метро объектив haqqin.az
00:04 1856
А Пашинян в схватке с армянским Иванишвили
А Пашинян в схватке с армянским Иванишвили горячая тема
7 июля 2025, 23:29 2426
Последний выбор Иванишвили: автократия или крах
Последний выбор Иванишвили: автократия или крах наша аналитика
7 июля 2025, 22:33 2875

ЭТО ВАЖНО

Восстание за демократию
Восстание за демократию объектив haqqin.az
03:04 125
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами главное на этот час
00:22 3065
Все беды страны, в которой каждый хочет стать президентом
Все беды страны, в которой каждый хочет стать президентом новый мир - старые порядки
7 июля 2025, 22:07 3331
Хикмет Гаджиев доволен отношениями с Арменией
Хикмет Гаджиев доволен отношениями с Арменией
02:08 553
Хикмет Гаджиев: «Россия - наш сосед… Но и Украина - наш сосед»
Хикмет Гаджиев: «Россия - наш сосед… Но и Украина - наш сосед»
01:50 950
ВСУ в сложном положении. Россия приближается к полному захвату Донбасса
ВСУ в сложном положении. Россия приближается к полному захвату Донбасса
00:37 1537
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 1583
Раввин, благословивший Трампа, призывает Азербайджан…
Раввин, благословивший Трампа, призывает Азербайджан…
00:15 2791
Украинцы прячутся в метро
Украинцы прячутся в метро объектив haqqin.az
00:04 1856
А Пашинян в схватке с армянским Иванишвили
А Пашинян в схватке с армянским Иванишвили горячая тема
7 июля 2025, 23:29 2426
Последний выбор Иванишвили: автократия или крах
Последний выбор Иванишвили: автократия или крах наша аналитика
7 июля 2025, 22:33 2875
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться