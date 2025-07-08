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Все больше жертв разрушительного наводнения в Техасе: уже более ста

02:35 205

Число жертв наводнений в американском штате Техас достигло 104 человек, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.

«По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей», - сообщается на сайте телеканала.

Неизвестно, сколько человек пропали без вести, их поиски продолжаются.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор ТехасаГрег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с наводнением.

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