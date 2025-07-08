США как третий мир. Очень похоже на Африку

750 человек в летнем лагере для девочек уже были в постелях. На следующий день, 4 июля, они готовились с фейерверками и праздничным угощением - шоколадом и кока-колой встретить День независимости Америки. Их сон прервали оглушительные раскаты грома и молнии, раздался треск разбитых стекол, и через несколько минут домики стали заливать мощными потоками воды. Кто-то из девочек взобрался на крыши строений. Другие бросились в лес. Речка Гуадалупе, на берегах которой стоял лагерь «Кэмп Мистик», словно оказалась в руках дьявола. Уровень воды рос стремительно и уже через несколько минут все пространство лагеря было затоплено. «Вокруг домиков возникали водовороты, которые у меня создали сравнение с гигантскими унитазами», - говорит Крэг Альтхаус, который работает в лагере 25 лет.

Позднее спасатель Скотт Раскан, который добрался до зоны бедствия на вертолете, расскажет, что большинство детей были одеты в пижамы, на некоторых была лишь одна сандалия. В воскресенье власти округа Керр, что в центральном Техасе объявили о гибели 82 человек, их них 28 были детьми. Многие десятки числятся пропавшими без вести. Катастрофическое наводнение в Техасе продолжается уже четвертый день, и число пострадавших растет с каждым часом. Лично Раскан, работающий в береговой охране штата спас 165 человек из детского лагеря. Власти обещают, что в ближайшие 36 часов будет спасено 850 человек. Некоторые дети выжили, взобравшись на деревья. Одна из девочек на спальном матрасе проплыла далеко вниз по бурной реке. Спасатель Раскан был один из 1700 человек, помогавших эвакуировать людей из зоны бедствия, центром которого был детский лагерь, но оно охватило огромную территорию штата. Спасатели, многие из которых были родителями девочек, добирались до эпицентра наводнения на вертолетах, грузовиках и лошадях, машинках для гольфа и лодках. Им мешает сильный ливень, а власти предупреждают, что скоро придет еще одна «стена воды». Все телевизионные канала показывают ужасающие кадры из округа Керр: перевернутые автомобили, поваленные огромные дубы, кипарисы и ореховые деревья пеканы.

Для меня Америка всегда была территорией катастрофических природных бедствий. Наводнения, землетрясения, гигантские лесные пожары и разрушительные торнадо, которые в считанные минуты сметают с лица земли целые поселения. В отличие от Штатов Россия была и остается страной с катаклизмами преимущественно рукотворными. Однако есть и нечто общее. Это в первую очередь паралич местных властей во время бедствия. Подобное я мог видеть в августе 2005 года во время урагана «Катрина», который, прорвав дамбу, полностью затопил Новый Орлеан. Тогда по улицам города плыли трупы погибших, тысячи людей, закупоренные в своих домах остались без еды и питьевой воды. «Америка похожа на третий мир», - говорили репортеры, которые вели съемку. - Мы ничем не лучше африканских стран». Сейчас район Техаса, о котором идет речь, имеет славу наиболее подверженного внезапным наводнениям. И все в Америке спрашивают, как получилось так, что местные власти были совершенно не готовы к отражению стихии, несмотря на предупреждение синоптиков, которое поступило еще 3 июля. Самое простое и нелепое объяснение: люди готовились к празднованию 4 июля. И когда рано утром в пятницу прозвучал уже сигнал беды, люди, находившиеся в праздничном настроении на берегах реки не были готовы воспринять предупреждения о наступающей стихии. Но и парни из FEMA, американского МЧС также не слишком спешили оповестить население об угрозе. Там тоже уже начали праздновать и призывы к людям в округе Керр эвакуироваться и переходить на возвышенности стали поступать лишь в субботу и воскресенье. «Мы не получали никаких предупреждений, - говорит 60-летняя Росали Кастро из города Керрвиль. — Это больше всего меня бесит». В течение нескольких часов Росали ждала каких-либо вестей от своего племянника, который проводил отпуск в домике на берегу реки. Потом выяснилось, что его спасли собаки, которые рано утром в пятницу начали лаять, иначе он бы не проснулся и погиб.