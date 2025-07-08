Восстание за демократию

Найроби (Кения). Антиправительственные протесты, получившие название «Народный марш Саба-Саба» в память о 7 июля 1990 года, когда кенийцы восстали, требуя возвращения к многопартийной демократии после многих лет авторитарного правления тогдашнего президента Даниэля арапа Мои...
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