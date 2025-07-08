Трамп обещает новые поставки оружия Украине и снова критикует Путина

«Мы собираемся послать им еще сколько-то оружия. Нам нужно это сделать. Нужно, чтобы они могли защищаться. По ним сейчас очень сильно бьют. По ним очень сильно бьют. Нам придется отправить еще оружие, да — оборонительного характера в основном. Но по ним очень, очень сильно бьют. Столько людей погибает в этой бойне », — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп также снова упомянул о своем последнем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен: «Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным».

Более подробно о предполагаемых новых поставках Трамп не говорил: это был короткий обмен вопросами и ответами на разные темы перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Украине новые поставки оружия, Пентагон заявил, что уже отправляет его.

«По указанию президента Трампа Министерство обороны отправляет Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением прочного мира», — говорится в кратком заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла. Какие это вооружения, Парнелл не поясняет.

В то же время Politico, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что поставки Соединенными Штатами оружия Украине могут возобновиться после нескольких встреч спецпосланника Трампа Кита Келлогга и министра обороны Украины Рустема Умерова на этой и следующей неделе. По словам собеседников издания, осведомленных о ходе переговоров между Вашингтоном и Киевом, США дали Украине знать, что вскоре возобновят поставки инженерной техники и «некоторых бронемашин», но точные сроки пока не назвали. Politico сообщает, что Кит Келлог и Рустем Умеров по планам встретятся на этой неделе в Риме на конференции, посвященной помощи Украине, а затем еще два раза, на этой и следующей неделе, в Киеве.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшегося 4 июля, заявили, что Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. По данным источников газеты, президент США объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле. Трамп заверил Зеленского, что США направит Украине столько военной помощи, сколько сможет позволить.

На прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил отправку оружия Украине. 7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что пауза в поставках Украине связана с пересмотром Соединенными Штатами стратегии военных поставок по всему миру, подтвердив, что ревизия проводится по поручению министра обороны США Пита Хегсета.