Встреча Трампа и Нетаньяху: Иран, ХАМАС, Газа...

По сообщению израильских СМИ, в начале встречи Нетаньяху сказал Трампу, что рекомендовал номинировать его на Нобелевскую премию мира, и вручил ему письмо с номинацией. «…Хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», – заявил израильский премьер, добавив, что под руководством Трампа, по его мнению, Израиль может достичь мира «со всем Ближним Востоком».

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая длилась около двух часов.

Трамп же сказал, что выдвижение его кандидатом на получение Нобелевской премии мира стало для него новостью.

Говоря о ситуации в Газе, Трамп заявил: «Я думаю, что ХАМАС хочет заключить сделку». По мнению его спецпредставителя на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа, есть возможность быстро достичь соглашения.

Трамп также сообщил, что Вашингтон намерен вести переговоры с Тегераном по поводу иранской ядерной программы: «Иран хочет поговорить. Я надеюсь, нам не придется снова атаковать его».

Нетаньяху же отметил, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию в Иране, чтобы предотвратить «новые возможные угрозы с его стороны». Он заявил, что объединение усилий США и Израиля «привело к решающему результату» в борьбе с Ираном. «Это предотвратило появление двух опухолей, которые угрожали жизни Израиля, – ядерной опухоли и опухоли, связанной с баллистическими ракетами, – заявил премьер-министр. – Но, когда вы удаляете опухоль, это не значит, что она не может возродиться. Вы должны постоянно следить за ситуацией, чтобы убедиться, что не предпринимаются попытки ее вернуть». Нетаньяху также надеется, что «Иран не станет испытывать нашу стойкость, потому что это было бы ошибкой». В ответ на вопрос журналиста, поддерживает ли он смену власти в Иране, Нетаньяху сказал: «Это зависит от иранского народа».

Премьер-министру Израиля был задан вопрос о мирном урегулировании по формуле «два государства для двух народов». На что премьер-министр Израиля ответил: «Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия, чтобы управлять собой, но никаких сил, которые бы угрожали нам. Это означает, что определенные полномочия, например, касающиеся безопасности в целом, всегда будут оставаться в наших руках».

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности урегулирования палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств: «Я не знаю. Задайте этот вопрос Биби».