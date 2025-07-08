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Племянника Самвела Карапетяна доставили в полицию

обновлено 10:54
10:54 1081

Председателя совета директоров «Элсети Армении» Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция в «шестое управление», сообщают армянские СМИ.

С утра в доме Карапетяна проходили обыски. Следственные действия проводились в рамках уголовных дел, возбужденных Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственным управлением Еревана.

*** 10:05

Следственный комитет Армении проводит неотложные следственные действия в компании «Электрические сети Армении». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в СК, мероприятия проходят в рамках уголовных дел, находящихся в производстве Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственного управления по городу Еревану.

Представитель компании Наталья Сараджян заявила, что в офисе находится исполняющий обязанности директора, однако остальных сотрудников внутрь не пускают, и они не располагают информацией о происходящем.

Также сообщается, что с раннего утра сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме председателя совета директоров компании «Электрические сети Армении» Нарека Карапетяна — племянника арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.

Отметим, что владелец «Ташир» Самвел Карапетян 17 июня выступил с критикой антицерковной кампании властей. После этого в его доме в Ереване прошли обыски, и он был задержан. Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Карапетяна на два месяца по делу о призывах к захвату власти.

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