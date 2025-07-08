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Трамповские меры могут обернуться миллиардными потерями

10:20 596

Десятки университетов США могут потерять около одного миллиарда долларов от платы за обучение иностранных студентов, которые не могут приехать в страну или отказываются от обучения из-за действий администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Национального центра статистики образования США (NCES).

По информации издания, усиленные проверки абитуриентов, задержки с визами и случаи задержания мигрантов на границе и в университетских кампусах вызывают беспокойство у студентов и университетов.

Особенно уязвимы 162 учебных заведения с численностью менее 1 тыс. студентов, где более 15% обучающихся — иностранцы. Около 75% американских университетов прогнозируют снижение числа иностранных студентов в 2025 году на не менее 10%, что может привести к потере $900 млн.

Консалтинговая компания Shorelight Analytics предупреждает, что в случае снижения на 10% числа всех иностранных студентов в США потери могут составить до $3 млрд.

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