Трамповские меры могут обернуться миллиардными потерями

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Национального центра статистики образования США (NCES).

Десятки университетов США могут потерять около одного миллиарда долларов от платы за обучение иностранных студентов, которые не могут приехать в страну или отказываются от обучения из-за действий администрации президента Дональда Трампа.

По информации издания, усиленные проверки абитуриентов, задержки с визами и случаи задержания мигрантов на границе и в университетских кампусах вызывают беспокойство у студентов и университетов.

Особенно уязвимы 162 учебных заведения с численностью менее 1 тыс. студентов, где более 15% обучающихся — иностранцы. Около 75% американских университетов прогнозируют снижение числа иностранных студентов в 2025 году на не менее 10%, что может привести к потере $900 млн.

Консалтинговая компания Shorelight Analytics предупреждает, что в случае снижения на 10% числа всех иностранных студентов в США потери могут составить до $3 млрд.