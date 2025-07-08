Пашинян берет дело армянской церкви в свои руки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за время его конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ) выяснилось «отсутствие связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением ряда высокопоставленных священников ААЦ, включая ее главу, католикоса Гарегина II.

Об этом армянский премьер написал в Facebook.