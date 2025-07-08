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Пашинян берет дело армянской церкви в свои руки

10:19 891

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за время его конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ) выяснилось «отсутствие связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением ряда высокопоставленных священников ААЦ, включая ее главу, католикоса Гарегина II.

Об этом армянский премьер написал в Facebook.

По мнению Пашиняна, духовный и административный центр ААЦ, Первопрестольный Эчмиадзин, «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден».

«За пределами всех споров в этот период выявилось самое главное: полное отсутствие какой-либо связи и соприкосновения Ктрича Нерсисяна (Гарегин II), Вазгена Галстяна, Геворга Аджапахяна и некоторых других с Иисусом Христом и Его учением», – отметил он.

По словам Пашиняна, он намерен лично возглавить освобождение Армянской апостольской церкви.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и архиепископов Армянской апостольской церкви (ААЦ), требуя от католикоса покинуть престол из-за сведений о нарушении обета безбрачия. На днях премьер заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.

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