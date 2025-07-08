Azercell присоединился к глобальному альянсу телекоммуникационных и технологических компаний

Присоединившись к сообществу мировых лидеров отрасли, Azercell получает доступ к широкому спектру инструментов и методологий, поддерживающих развитие сервисов, оптимизацию клиентского опыта и расширение партнёрской экосистемы.

Azercell Teleсom официально вступил в TeleManagement Forum (TM Forum) - глобальный альянс телекоммуникационных и технологических компаний, продвигающий цифровую трансформацию в сфере связи. Под своей эгидой TM Forum объединяет таких операторов, как Vodafone, Orange и Deutsche Telekom, а также ведущих технологических гигантов, включая Amazon, Microsoft и Nokia.

«Членство в TM Forum является еще одним примером нашей приверженности к применению лучших мировых практик и стремления к постоянному развитию», – отметил Сабир Марданов, директор департамента анализа данных и искусственного интеллекта Azercell.

«Приводя нашу цифровую инфраструктуру в соответствие с лучшими международными стандартами в сотрудничестве с ведущими провайдерами цифровых услуг, мы получаем возможность более быстрого внедрения самых передовых технологий и укрепляем основы для эффективной трансформации, что в конечном итоге повышает качество нашего обслуживания», - сказал Сабир Марданов.

В рамках своей стратегии Azercell продолжает укреплять свои позиции гибкого и ориентированного на будущее провайдера услуг и инновационных решений, делая ставку на передовые технологии. Основной фокус компании направлен на развитие цифровых сервисов, активной интеграции решений на основе искусственного интеллекта и укрепление технологической инфраструктуры. Сотрудничество с такими организациями, как TM Forum, является еще одним шагом на пути к реализации этих целей.