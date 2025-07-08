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Массовая драка в армянском парламенте

видео; обновлено 11:03
11:03 1246

Потасовка с участием сотрудников Службы безопасности, депутатов и их помощников произошла в парламенте Армении. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян объявил перерыв в заседании.

Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян в ходе прямого эфира сообщила, что потасовка в парламенте началась, когда Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний и на него напал депутат от «Гражданского договора» Ваге Галумян.

«Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний, чтобы провести несколько часов со своей семьей, поскольку его сегодня лишат депутатской неприкосновенности. Однако Ваге Галумян побежал за ним и напал на него сзади», - сказала она, добавив, что в нападении участвовали также помощники от депутатов правящей силы.

*** 10:37

В Ереване 8 июля продолжается внеочередное заседание Национального собрания. 

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян представила ходатайство о даче согласия на возбуждение публичного уголовного преследования в отношении депутата от оппозиционного блока «Армения» Артура Саркисяна.

Оппозиция опровергает все выдвинутые обвинения, характеризуя эти действия как политическое преследование и давление. По ее оценке, генеральный прокурор Анна Вардапетян обслуживает интересы действующей власти.

Армянские СМИ пишут, что во время заседания парламента Армении неизвестные люди, предположительно, члены правящей партии «Гражданский договор», напали на оппозиционных депутатов. 

Зампред Национального собрания Рубен Рубинян объявил перерыв.

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