Внесудебная казнь чиновника – почти по закону

В понедельник стало известно о гибели сразу двух чиновников российского Министерства транспорта: покончил жизнь самоубийством руководитель ведомства Роман Старовойт и умер от остановки сердца замначальника отдела Андрей Корнейчук. «Эпидемия самоубийств» среди высших чиновников продолжает распространяться, причем не щадит никого – ни генералов СВР и МВД, ни министров. Сегодня в России смерть распространилась и на категорию, у которой раньше была «бронь», — провинившихся высоких чиновников. Если с Корнейчуком все более-менее понятно, узнал замначальника отдела земельных отношений Минтранса об отставке начальника - а именно в этом отделе находится один из узлов коррупционных схем этого министерства – и сердце не выдержало, бывает, «сгорел на работе», тем более что работа крайне нервная. То в деле с самоубийством Старовойта куда ни ткни – везде вопросы.

Утром Старовойт был освобожден от должности указом Путина и вскоре заменён Андреем Никитиным — одним из его заместителей и до февраля губернатором Новгородской области. В полдень пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ещё отрицал, что Старовойт утратил доверие президента, в противном случае, по его словам, это следовало бы из текста указа об отставке. Некоторые Telegram-каналы со ссылкой на следственные органы утверждают, что Старовойт ушел из жизни еще в субботу вечером. Также министерство, которое он возглавлял, в воскресенье сообщало о совещании с участием министра. Другие СМИ это опровергают. Дальше версии произошедшего расходятся еще больше. По одним данным, тело было найдено в его машине Tesla. Якобы, узнав о внезапной отставке, Старовойт вернулся в Одинцово, взял личный пистолет ПМ, поехал в парк Малевича и застрелился прямо в своей машине. По другой – его тело было найдено за кустом в метре от машины. Еще по одной - тело Старовойта было найдено в его доме в деревне Мякинино. Не вызывает сомнений одно - бывшие подчиненные Старовойта дали против него показания, в частности, экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее работавший у Старовойта заместителем и ныне арестованный по обвинению в хищениях при строительстве укреплений в регионе. А дальше по накатанной – предъявление обвинения, суд, позор и конфискация всех активов.

Привычная лазейка – подписание контракта на участие в СВО – в данном случае не сработала бы. Поскольку с недавних пор личным распоряжением Владимира Путина для высокопоставленных чиновников, обвиняемых в коррупции в особо крупных размерах, она закрыта, и единственное, что им светит, - долгий срок на зоне. Собственно, рабочих версий смерти Старовойта на сегодня три. Самоубийство из-за угрызений совести, самоубийство из-за страха перед огромным тюремным сроком и версия ликвидации в наказание. Первую, видимо, следует отмести сразу. «Угрызения совести» как мотив – это не про сегодняшних российских чиновников. Абсолютному большинству из них такое и в голову не придет. И в первую очередь потому, что коррупция и расхищение государственных средств – это система, в которой они живут и растут в карьерном плане, и не видят в этом ничего криминального. Более того, они и в систему-то попадают, если сумели доказать свою лояльность в отношении этих ее особенностей.