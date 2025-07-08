Внесудебная казнь чиновника – почти по закону

В понедельник стало известно о гибели сразу двух чиновников российского Министерства транспорта: покончил жизнь самоубийством руководитель ведомства Роман Старовойт и умер от остановки сердца замначальника отдела Андрей Корнейчук.
«Эпидемия самоубийств» среди высших чиновников продолжает распространяться, причем не щадит никого – ни генералов СВР и МВД, ни министров. Сегодня в России смерть распространилась и на категорию, у которой раньше была «бронь», — провинившихся высоких чиновников.
Если с Корнейчуком все более-менее понятно, узнал замначальника отдела земельных отношений Минтранса об отставке начальника - а именно в этом отделе находится один из узлов коррупционных схем этого министерства – и сердце не выдержало, бывает, «сгорел на работе», тем более что работа крайне нервная. То в деле с самоубийством Старовойта куда ни ткни – везде вопросы.
Утром Старовойт был освобожден от должности указом Путина и вскоре заменён Андреем Никитиным — одним из его заместителей и до февраля губернатором Новгородской области. В полдень пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ещё отрицал, что Старовойт утратил доверие президента, в противном случае, по его словам, это следовало бы из текста указа об отставке.
Некоторые Telegram-каналы со ссылкой на следственные органы утверждают, что Старовойт ушел из жизни еще в субботу вечером. Также министерство, которое он возглавлял, в воскресенье сообщало о совещании с участием министра. Другие СМИ это опровергают.
Дальше версии произошедшего расходятся еще больше. По одним данным, тело было найдено в его машине Tesla. Якобы, узнав о внезапной отставке, Старовойт вернулся в Одинцово, взял личный пистолет ПМ, поехал в парк Малевича и застрелился прямо в своей машине. По другой – его тело было найдено за кустом в метре от машины. Еще по одной - тело Старовойта было найдено в его доме в деревне Мякинино.
Не вызывает сомнений одно - бывшие подчиненные Старовойта дали против него показания, в частности, экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее работавший у Старовойта заместителем и ныне арестованный по обвинению в хищениях при строительстве укреплений в регионе. А дальше по накатанной – предъявление обвинения, суд, позор и конфискация всех активов.
Привычная лазейка – подписание контракта на участие в СВО – в данном случае не сработала бы. Поскольку с недавних пор личным распоряжением Владимира Путина для высокопоставленных чиновников, обвиняемых в коррупции в особо крупных размерах, она закрыта, и единственное, что им светит, - долгий срок на зоне.
Собственно, рабочих версий смерти Старовойта на сегодня три. Самоубийство из-за угрызений совести, самоубийство из-за страха перед огромным тюремным сроком и версия ликвидации в наказание.
Первую, видимо, следует отмести сразу. «Угрызения совести» как мотив – это не про сегодняшних российских чиновников. Абсолютному большинству из них такое и в голову не придет. И в первую очередь потому, что коррупция и расхищение государственных средств – это система, в которой они живут и растут в карьерном плане, и не видят в этом ничего криминального. Более того, они и в систему-то попадают, если сумели доказать свою лояльность в отношении этих ее особенностей.
Вторая – более правдоподобная и, скорее всего, будет принята российским обществом как основная. Столкнувшись с колоссальными масштабами коррупции и понимая, что в правовом поле ничего с этим не сделать, Владимир Путин под аплодисменты Z-общественности негласно приравнял ее к «предательству с отягчающими», поскольку она действует и в военное время, что в корне противоречит его представлениям о «сплотившейся вокруг него России». А следовательно, карать и карать, выписывая огромные сроки без всяких поблажек.
Что же касается третьей версии, то несмотря на ее несколько конспирологический характер, она получит самое широкое распространение в чиновничьих кругах. Там уже давно гуляют слухи о внесудебных ликвидациях тех, кто выразил сомнение в отношении руководства, случайно обронил неосторожное слово, знает слишком много – и, коснись что, может «сдать». Для этой категории чиновного люда сколько ни тверди о самоубийстве – она все равно больше будет верить своим внутренним страхам. Уж такая атмосфера в сегодняшней России.
P.S. Кстати, справедливости ради замечу, что подобное происходит не только в России. Сегодня стало известно, что расследовавшего коррупционную сделку с участием президента Макрона депутата французского парламента Оливье Марле нашли повешенным в собственном доме.