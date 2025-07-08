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Израильские военные погибли в Газе: много раненых

10:49 988

На севере Газы погибли пять военнослужащих армии Израиля (ЦАХАЛ), еще 14 получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армейского ведомства.

По предварительным данным, группа военных подорвалась на минах в районе Байт-Хануна. Подразделение батальона «Нецах Йегуда» пересекало шоссе, когда сработали два взрывных устройства, установленных на трассе. Взрывы произошли в точный момент прохождения сил — по предварительной оценке, были активированы дистанционно из засады. Когда началась эвакуация раненых, боевики ХАМАС открыли огонь, что осложнило и затянуло спасательную операцию. К месту прибыло подкрепление для завершения эвакуации.

В ЦАХАЛ позже обнародовали имена погибших военнослужащих: старший сержант Меир Шимон Амар, сержант Моше Нисим Фреш, старший сержант резерва Беньямин Асулин, старший сержант Ноам Аарон Мусгадиан и старший сержант Моше Шмуэль.

Сообщается, что также были тяжело ранены два бойца 97-го батальона «Нецах Иегуда» бригады «Кфир».

Вечером 7 июля ЦАХАЛ начал очередную операцию Байт-Хануне. Для проведения операции были задействованы значительные силы.

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